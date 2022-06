Clubul de dans "Step Up Adamas" incepe sa rasune in Roman

In municipiul Roman a luat fiinta, la finalul anului trecut, clubul de dans "Step Up Adamas". Dupa o activitate de doar opt luni, instructorii si intemeietorii clubului "Step up", Teodor Avirvarii si Andreea Dobrea, au reusit sa puna bazele unei mici comunitati in orasul nostru, impartind impreuna iubirea fata de dans."*Step Up* ofera o varietate de cursuri copiilor de la trei ani in sus - dans sportiv, dans modern, urban dance, participand la diferite festivaluri, concursuri si reprezentatii. ... citeste toata stirea