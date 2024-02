CNAIR: 76,8 milioane de lei pentru constructia pasarelei peste calea ferata pe E 85. A fost depusa cererea de finantare

Miercuri, 7 februarie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca a depus cererea de finantare pentru proiectul de constructie a unei pasarele peste calea ferata pe E 85, de la iesirea din Roman spre Iasi.Astfel, CNAIR anunta ca, in calitate de solicitant, a elaborat si depus, in data de 7 februarie 2024, Cererea de Finantare pentru proiectul "Constructie Pasaj superior pe DN 2, peste CF la Roman, km 332+961", in vederea acordarii finantarii ... citește toată știrea