CNAIR: Autostrada Unirii A8 se apropie de inceperea constructiei in acest an

Vineri, 15 martie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca astazi a fost solicitata emiterea ordinului de incepere pentru proiectarea sectiunii Targu Mures - Miercurea Nirajului (24,4 km) din cadrul Autostrazii Unirii A8. Astfel, faza de proiectare a acestui obiectiv va incepe in data de 31 mai 2024, dupa finalizarea procedurilor administrative necesare, arata reprezentantii CNAIR."Antreprenorul NUROL INSAAT VE TICARET A.S are la dispozitie sase luni ... citește toată știrea