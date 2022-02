CNAIR: In ce stadiu se afla proiectul pasarelei peste calea ferata de pe E 85

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a confirmat, in cursul acestei saptamani, pentru Ziarul de Roman, continuarea proiectului de constructie a unui pasaj peste calea ferata de pe DN 2 - E 85, de la iesirea din Roman spre Iasi, o zona aglomerata de trafic rutier care a creat nenumarate probleme soferilor in ultimii ani.Chiar daca portiunea respectiva de carosabil a fost reabilitata, anul trecut, pe sectorul in care cele trei linii de cale ferata intretaie DN 2 ... citeste toata stirea