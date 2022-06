Cod galben de canicula, pana sambata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o avertizare de tip Cod galben si Cod portocaliu de canicula, pentru intreaga tara, in intervalul miercuri, 29 iunie - vineri, 1 iulie.Conform meteorologilor, in zilele de miercuri, 29 iunie, joi, 30 iunie, si vineri, 1 iulie (COD GALBEN), valul de caldura se va extinde si se va intensifica in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 33 si 37 de grade. ... citeste toata stirea