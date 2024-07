Cod galben de canicula. Valul de caldura va persista in toata tara si in zilele urmatoare

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti atentionari de tip Cod galben si Cod portocaliu de canicula, pentru intreaga tara, valabile marti si miercuri.Conform meteorologilor, marti, 9 iulie (COD GALBEN), valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in Maramures, Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala si in cea mai mare parte a Moldovei si a Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi de 33 - 37 de grade si local de 38 - 39 de grade in regiunile ... citește toată știrea