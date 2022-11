Cod galben de ninsoare, pana luni seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare de tip Cod galben, vizand ninsori moderate cantitativ, pentru zona de munte si nord-estul tarii, inclusiv judetul Neamt, pentru ziua de luni.Conform meteorologilor, luni, 21 noiembrie, intre orele 05 - 18 (COD GALBEN), local, la altitudini in general de peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionali, precum si in Carpatii Orientali si in jumatatea nordica a Moldovei, va ninge moderat cantitativ si se va depune strat nou de ... citeste toata stirea