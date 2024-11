Cod galben de ninsoare, precipitatii mixte, polei si vant puternic, prelungit pana vineri seara

Joi, Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo de vreme rea emise pentru aceasta saptamana, prelungind pana vineri seara intervalul in care intreaga tara va fi afectata de fenomene meteo extreme.Astfel, conform meteorologilor, joi, 21 noiembrie, intre orele 10 - 23 (COD GALBEN), in Dobrogea, jumatatea sudica a Munteniei si Olteniei si in sudul Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali vantul va avea intensificari, cu rafale de 50 - 70 ... citește toată știrea