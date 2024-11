Cod galben de ninsoare si vant puternic, pana joi dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti atentionari de tip Cod galben, pentru zone din vestul, centrul si estul tarii, vizand precipitatii sub forma de ninsoare si vant puternic, valabile pana joi dimineata.Conform meteorologilor, in intervalul miercuri, 20 noiembrie, ora 10 - sambata, 23 noiembrie, ora 20, temporar vor fi precipitatii in toate regiunile. In sudul tarii vor predomina ploile, iar in restul regiunilor vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare ... citește toată știrea