Cod galben de ploi abundente, duminica si luni. Vremea se raceste accentuat

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri avertizari de tip Cod portocaliu si Cod galben, vizand instabilitate atmosferica, ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, pentru intreaga tara, valabile duminica si luni.Conform meteorologilor, in intervalul duminica, 29 septembrie, ora 10 - luni, 30 septembrie, ora 22 (COD GALBEN), aversele se vor extinde in toata tara, dinspre vest catre est. In intervale scurte de timp si prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 25 - ... citește toată știrea