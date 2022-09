Cod galben de ploi abundente si vant puternic, pana duminica seara. Vremea se raceste accentuat

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri atentionari de tip Cod galben vizand fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru intreaga tara, valabile pana duminica seara.Conform meteorologilor, in intervalul vineri, 16 septembrie, ora 12:00 - sambata, 17 septembrie, ora 12:00 (COD GALBEN), in Banat, Oltenia, local in Crisana, Transilvania, Muntenia, in sudul si centrul Moldovei, precum si in zonele de munte vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari ... citeste toata stirea