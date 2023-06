Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica avertizarile de vreme rea emise la sfarsitul acestei saptamani, prelungind pana luni dimineata intervalul in care jumatatea de est a tarii va fi afectate de fenomene de instabilitate atmosferica.Conform meteorologilor, in intervalul duminica, 18 iunie, ora 10 - luni, 19 iunie, ora 10 (COD GALBEN), local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Moldova, Muntenia, jumatatea de est a Transilvaniei si sudul Dobrogei, precum si ... citeste toata stirea