Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o atentionare de tip Cod galben, vizand fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa, in cea mai mare parte a tarii, in intervalul miercuri, 27 aprilie, ora 12 - joi, 28 aprilie, ora 23.Conform meteorologilor, in intervalul mentionat ... citeste toata stirea