Cod galben de ploi torentiale, pana miercuri dupa-amiaza

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o informare vizand fenomene de instabilitate atmosferica, valabila pentru cea mai mare parte a tarii, pana joi seara.Conform meteorologilor, in intervalul marti, 28 mai, ora 10 - joi, 30 mai, ora 20, aria ploilor va fi in extindere treptata si va cuprinde cea mai mare parte a tarii. Vor fi mai ales averse, insotite de descarcari electrice si pe alocuri de intensificari de scurta durata ale vantului si grindina. In intervale scurte ... citește toată știrea