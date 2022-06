Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi a atentionare de tip Cod galben, vizand fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in mai multe zone din tara, inclusiv judetul Neamt, pentru ziua de joi, 2 iunie, intre orele 12 - 23.Conform meteorologilor, in intervalul mentionat, in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramures, sudul ... citeste toata stirea