Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri a atentionare de tip Cod galben, vizand fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru judete din centrul si estul tarii, pentru miercuri, 1 iunie, intre orele 12 - 21.Conform meteorologilor, in intervalul mentionat in Carpatii Meridionali, local in Moldova, precum si in nordul Munteniei, vor ... citeste toata stirea