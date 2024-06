Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, pana vineri dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o atentionare de tip Cod galben vizand fenomene de instabilitate atmosferica, valabila pana vineri dimineata in cea mai mare parte a tarii, inclusiv zona de vest a judetului Neamt.Conform meteorologilor, in intervalul joi, 13 iunie, ora 17 - vineri, 14 iunie, ora 06, in sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei si jumatatea sudica a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. ... citește toată știrea