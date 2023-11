Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi avertizari de tip Cod galben si Cod portocaliu, pentru vestul tarii si pentru zona de munte, vizand cantitati moderate de apa si intensificari ale vantului, valabile pana vineri seara.Conform meteorologilor, in intervalul joi, 30 noiembrie, ora 17:00 - vineri, 1 decembrie, ora 21:00 (COD GALBEN), in Crisana, Maramures si in nordul Transilvaniei va ploua, iar in grupele nordice si centrale ale Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni, la ... citeste toata stirea