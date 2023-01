Cod galben de precipitatii mixte, viscol si vant puternic, pana sambata seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o atentionare de tip Cod galben, pentru zone din centrul, sudul si estul tarii, vizand cantitati insemnate de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, in intervalul vineri, 27 ianuarie, ora 10 - sambata, 28 ianuarie, ora 22.Conform meteorologilor, in acest interval, in Dobrogea, Muntenia, Carpatii Meridionali si local in sudul Moldovei si in Carpatii Orientali vor fi precipitatii insemnate cantitativ ... citeste toata stirea