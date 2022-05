Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o atentionare de tip Cod galben, vizand intensificari sustinute ale vantului, in mai multe zone din tara, inclusiv judetul Neamt, pentru ziua de miercuri, 18 mai, intre orele 6 - 21.Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri (18 mai), vantul va avea intensificari temporare in Moldova, estul Munteniei, Dobrogea, in Banat si ... citeste toata stirea