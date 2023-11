Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o atentionare de tip Cod galben, vizand intensificari ale vantului, pentru acest sfarsit de saptamana, in zone din vestul, centrul, nordul si estul tarii, inclusiv zona joasa a judetului Neamt.Conform meteorologilor, in intervalul joi, 2 noiembrie, ora 22 - sambata, 4 noiembrie, ora 03, vantul se va intensifica treptat, pe parcursul noptii de joi spre vineri in Banat, Crisana si ... citeste toata stirea