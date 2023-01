Cod galben ninsoare, viscol si vant puternic, pana duminica dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat vineri atentionarea meteo emisa la mijlocul acestei saptamani, prelungind pana duminica dimineata intervalul in care zone din centrul, sudul si estul tarii vor fi afectate de cantitati insemnate de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, viscol si intensificari ale vantului.Conform meteorologilor, in intervalul vineri, 27 ianuarie, ora 10 - duminica, 29 ianuarie, ora 10 (COD GALBEN), in Dobrogea, Muntenia, Carpatii Meridionali si ... citeste toata stirea