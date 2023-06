Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica avertizari de tip Cod portocaliu si Cod galben vizand fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru cea mai mare parte a tarii, pana luni dimineata.Conform meteorologilor, duminica, 11 iunie, intre orele 11 - 23 (COD GALBEN), vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, in cea mai mare parte a Olteniei si local in Muntenia. Aceasta se va manifesta prin ... citeste toata stirea