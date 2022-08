Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina, pana joi dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit miercuri avertizarile de tip Cod portocaliu si Cod galben de vreme rea, emise la inceputul saptamanii, prelungind pana joi dimineata intervalul in care cea mai mare parte a tarii va fi afectata de fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata.Conform meteorologilor, in intervalul miercuri, 31 august, ora 10:00 - joi, 1 septembrie, ora 10:00 (COD GALBEN), in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ... citeste toata stirea