Cod rosu de canicula, la final de saptamana. Temperaturile ajung la 41 de grade

Joi, Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile vizand valul de caldura persistent, canicula si disconfort termic ridicat, emise la inceputul saptamanii, prelungind pana inclusiv duminica intervalul in care tara noastra va fi afectata de fenomene meteo extreme.Conform meteorologilor, vineri, 12 iulie (COD GALBEN), in Maramures, estul si nord-estul Transilvaniei, in Carpatii Orientali si in zona litoralului valul de caldura se va mentine. Temperaturile maxime vor fi de ... citește toată știrea