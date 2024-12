Coliziune cu trei victime in Turturesti

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane, duminica dupa-amiaza, in satul Turturesti (al comunei Girov).Evenimentul a avut loc la ora 13.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O localnica in varsta de 39 de ani conducea un Volkswagen pe Drumul National 15, in fata sectiei de votare a virat stanga sa iasa de la Pensiunea Elena (neavand vizibilitate din cauza unor masini parcate) si a fost izbita de un Audi, care cicula pe ... citește toată știrea