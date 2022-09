Coliziune in lant la Damuc

Ieri dimineata, la ora 8.30, pe DJ 127A, in comuna Damuc, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei masini.Politistii au stabilit ca un localnic in varsta de 29 de ani conducea un autotren, a acrosat gardul unei gradinite, a izbit o autoutilitara stationata neregulamentar pe contrasens, iar aceasta a fost proiectata in alt autoturism parcat corect. In urma impactului, soferul autoutilitarei (67 de ani, din Cordun), care era in spatele masinii, a suferit mai multe leziuni, ... citeste toata stirea