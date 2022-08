Comunicat de presa. Lansare proiect - "Infiintare linie de productie a sucurilor din fructe si legume"

Societatea JUICE INDUSTRY S.R.L., cu sediul social in Roman, Neamt, Str. Dr. Koch, Nr. 9, a inceput implementarea proiectului cu titlul " Infiintare linie de productie a sucurilor din fructe si legume", conform contractului de subventie nr. 23/CS/140239 DIN 28.06.2022, finantat in cadrul proiectului "e-Antreprenor", cod MySIS 140239, derulat de catre Universitatea pentru Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" in parteneriat cu Fundatia Corona - Iasi. Perioada de implementare a proiectului ... citeste toata stirea