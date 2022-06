Concluzii amare dupa o campanie de sterilizare. "Au masini de mii de euro, dar nu dau 10 lei pentru cainii lor"

O campanie de sterilizare a cainilor a avut rezultate notabile in cateva localitati din Neamt, dar cei care s-au implicat in actiuni au ramas cu un gust amar. Clinica mobila a Asociatiei Nomad Vet, cu sprijinul unor fundatii din strainatate si al voluntarilor, a organizat o campanie gratuita de sterizare a cainilor cu si fara stapan din cateva localitati ale judetului Neamt. Ea a avut loc in perioada 23 mai - 3 iunie 2022, timp in care 217 exemplare au fost supuse unor interventii chirurgicale. ... citeste toata stirea