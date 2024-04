Condamnat la trei ani si jumatate inchisoare, dupa ce a fost prins la volan baut si fara permis

Miercuri, 3 aprilie, politistii Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Neamt au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui tanar, in varsta de 29 de ani, din Piatra Neamt.Conform IPJ Neamt, cel in cauza a fost condamnat de Judecatoria Piatra Neamt la o pedeapsa privativa de libertate de 3 ani si ... citește toată știrea