Condamnat pentru amenintare

Vasile Lupu, un barbat din comuna Grinties, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bacau, pentru ca si-a amenintat fosta sotie (Irina Diacu) si baiatul ei minor.El a primit un an si o luna de inchisoare, cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani. In acest interval, agresorul este obligat sa mearga periodic la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa presteze 60 de zile de munca (gratis) in folosul comunitatii. Timp de trei ani dupa executarea