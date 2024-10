Condamnat pentru ca a vrut sa cumpere un judecator

Un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Vanatori-Neamt, recidivist pentru infractiuni rutiere, a fost condamnat de Tribunal la cinci ani si sapte luni de inchisoare, plus plata unei amenzi penale de 4.050 lei, pentru trafic de influenta.In cauza este vorba despre Costel Mangalagiu. Potrivit sentintei, in perioada 2017-2018, el a incercat sa-l convinga pe un targnemtean, cumatru cu judecatorea care avea in lucru un dosar al lui Mangalagiu, sa vorbeasca cu aceasta ca, in schimbul a 500 de ... citește toată știrea