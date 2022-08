Condamnat pentru trafic de migranti

Alexandru Iacob, nemteanul in varsta de 23 de ani care, in seara de 10 noiembrie 2021, a provocat un accident rutier soldat cu moartea a doi migranti si ranirea altor zece, in judetul Timis, a fost condamnat de judecatori, pentru trafic de migranti, ucidere/vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducere fara permis.El a primit trei ani si noua luni de inchisoare, cu executare. La ramanerea definitiva a sentintei, acestuia urmeaza sa-i fie recoltate probe biologice, ... citeste toata stirea