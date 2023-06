O femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Sagna, a fost condamnata de Tribunal la zece ani de inchisoare pentru omor dupa ce, in seara de 1 decembrie 2022, si-a injunghiat amantul.Cea care urmeaza sa stea dupa gratii este Lenuta Roca, mama a doi copii. La ramanerea definitiva a sentintei, acesteia ii vor fi recoltate probe biologice, in vederea stabilirii profilului ADN, care va fi arhivat in Sistemul National de Date Genetice Judiciare.Potrivit sentintei, femeia (care este casatorita) ... citeste toata stirea