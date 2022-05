Condamnata pentru talharie

O femeie din zona orasului Targu-Neamt a fost obligata de judecatori sa presteze 60 de zile de munca (neremunerata) in folosul comunitatii, pentru comiterea unui jaf, in noiembrie 2021.In acest caz este vorba despre Elena Lacatusu, care a atacat-o si deposedat-o de mai multe bunuri pe Elena Atodiroaie. Pentru talharie, faptasa a primit doi ani de inchisoare, cu suspendare, pe un termen de incercare de trei ani. In acest interval, ea trebuie sa mearga periodic la "semnat" si sa frecventeze un ... citeste toata stirea