Condamnati la inchisoare din cauza drogurilor si a substantelor psihoactive

Trei persoane au ajuns la inchisoare, in aceasta saptamana, dupa ce au primit pedepse cu inchisoare din partea Tribunalului Neamt, din cauza drogurilor sau a substantelor psihoactive, informeaza IPJ Neamt.Joi, 28 noiembrie, politistii din cadrul IPJ Neamt au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Neamt, cu privire la un barbat in varsta de 35 de ani, din Dobreni. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de un an si 10 luni, pentru ... citește toată știrea