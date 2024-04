Condamnati la inchisoare pentru trafic de droguri sau operatiuni cu produse psihoactive

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Roman au pus in executare miercuri, 17 aprilie, patru mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Tribunalul Neamt, fata de patru persoane, care se aflau sub masura preventiva a arestului la domiciliu.Conform IPJ Neamt, un barbat in varsta de 31 de ani a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de 4 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc. Un barbat in varsta de 34 de ani a fost condamnat ... citește toată știrea