Condamnati pentru ultragierea unor politisti

Doi indivizi din comuna Cordun, care in ziua de 6 august 2020, au facut scandal, ultragiind doi politisti si distrugand autospeciala acestora, au fost condamnati de Judecatoria Roman, la inchisoare cu suspendare.Ei sunt fratii Costel Florin (zis "Tarzan) - 36 de ani si Ionut Tudor (poreclit "Pitic") - 34 de ani. Primul a luat un an si sapte luni, iar al doilea 11 luni. Indivizii au termene de incercare in care trebuie sa mearga periodic la "semnat", sa frecventeze programe de reintegrare ... citeste toata stirea