Consilierii locali PNL au boicotat sedinta in care USR voia sa dea bani Fundatiei Murialdo

Cel putin jenanta a fost sedinta de Consiliu Local de miercuri, 15 iunie. Jurnalistii au fost anuntati miercuri dimineata ca, la ora 15.00, in aceeasi zi, o sa aiba loc o sedinta de indata a Consiliului Local.Sedinta a durat fix 30 de secunde, cat presedintele de sedinta - consilierul PNL Constantin Ghica - a anuntat ca dezbaterea nu va avea loc, din cauza lipsei de cvorum. In sala mai erau prezenti consilierii Teodora Baciu (IPM), Ovidiu Martici, Radu Samson si Ionut Corbu - USR. In total ... citeste toata stirea