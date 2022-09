Consilierul local Bogdan Roman (IPM): "Administratia locala trebuie sa aiba curajul si responsabilitatea de a scapa de contractul cu ApaServ"

Gestionarea actuala a sectorului de alimentare cu apa duce intr-un singur sens: spre mai rau. Investitiile in rezervorul de apa sunt necesare, dar nu sunt prioritare. Vom avea mai multa apa irosita si din ce in ce mai putina la robinete, daca nu se intervine de urgenta pentru schimbarea conductelor!Investitiile in furnizarea de apa trebuie sa porneasca de la beneficiar in amonte:1. Reabilitarea retelei de apa;2. Extinderea retelei de apa;3. Aductiuni de apa potabila;4. Decantor ... citeste toata stirea