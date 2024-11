Consiliul Judetean Neamt mai aduce 18 autobuze ecologice pentru transportul public de calatori

Marti, 5 noiembrie, Daniel Harpa, presedintele Consiliului Judetean Neamt, si Adrian Nita, primarul municipiului Piatra Neamt, au semnat contractul in baza caruia se vor asigura 18 autobuze ecologice si 24 statii de incarcare, dintre care 18 statii lente si sase statii rapide, in cadrul Proiectului "Achizitie autobuze ecologice", informeaza Consiliul Judetean Neamt. Finantarea acestui contract se asigura prin Planul National de Redresare si Rezilienta."Astazi am semnat contractul in baza ... citește toată știrea