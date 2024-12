Controale ale ITM Neamt la agentii de plasare a fortei de munca in strainatate

In perioada 27 - 29 noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat verificari in cadrul unei campanii nationale privind respectarea prevederilor legale cu privire la conditiile de functionare si procedura de inregistrare a agentilor de plasare a fortei de munca in strainatate, potrivit Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor straini care lucreaza in strainatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza ITM Neamt.Obiectivele campaniei au ... citește toată știrea