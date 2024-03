Controale ale ITM Neamt la angajatori din domeniul dezmembrarilor auto

In perioada 5 - 9 martie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat verificari in cadrul unei campanii nationale privind modului in care sunt respectate prevederile legale asupra cerintelor minime de securitate si sanatate in munca si a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, de catre angajatorii care desfasoara activitate in domeniul "Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea ... citește toată știrea