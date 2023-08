In perioada 1 - 18 august, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat controale in cadrul unei campanii nationale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca si pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor din mai multe centre sociale, informeaza ITM Neamt.Angajatorii verificati in cadrul acestei ... citeste toata stirea