Controale ale ITM Neamt la firme unde lucreaza angajati straini

In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a desfasurat verificari in cadrul unei campanii nationale privind modul de respectare de catre angajatori a prevederilor OG nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza ITM Neamt.Obiectivele campaniei au fost de ... citește toată știrea