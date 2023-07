In contextul scandalului declansat in urma neregulilor descoperite in Bucuresti la mai multe centre rezidentiale pentru ingrijirea batranilor, autoritatile au declansat, la nivel national, ample controale la unitatile de acest tip din tara.In judetul Neamt, prefectul Adrian Nita a emis vineri un ordin pentru initierea controalelor in toate centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice, centrele rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati si cele destinate copiilor. Din ... citeste toata stirea