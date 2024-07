Copaci rupti de furtuna

Furtuna de miercuri seara care a maturat judetul (vantul a batut si cu 70 de kilometri/ora iar precipitatiile au acumulat 30 de litri/metru patrat) a dus la ruperea mai multor arbori si stalpi in sase localitati. Pentru remedierea problemelor au intervenit voluntarii si pompierii cu masini, drujbe si buldoexcavatoare, precum si specialistii Delgaz Grid.Astfel, in comuna Savinesti, mai multe crengi au cazut pe Drumul National 15, blocand circulatia rutiera. In municipiul Piatra-Neamt, pe ... citește toată știrea