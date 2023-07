In dupa-amiaza de 4 iulie, pe DN 2 (E 85), in satul Nisiporesti (al comunei Botesti), a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane.Evenimentul s-a petrecut la ora 15.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O suceveanca in varsta de 55 de ani conducea un autoturism dinspre Hanul Ancutei, a intrat in depasire, nu a avut timp sa finalizeze manevra, si s-a izbit pe contrasens in masina unei pietrence de 42 de ani. Ambele soferite, care nu bausera alcool, si ... citeste toata stirea