Copiii din taberele organizate de preoti, instruiti de pompieri

In baza unui "Protocolul de prevenire" incheiat intre Arhiepiscopia Iasilor si Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava", toti participantii din tabara "Floare de colt" de la Durau precum si cei din taberele organizate de diverse parohii sunt initiati in acordarea masurilor de prim-ajutor.Astfel, luni, la Durau, in mijlocul a 120 de copii cu varstele cuprinse intre 9 si17 ani, reprezentantii IJSU impreuna cu un paramedic au transmis indicatii privind acordarea ... citeste toata stirea