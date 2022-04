Copiii unor romani, morti intr-un incendiu in Anglia. Parintii munceau in ture, pentru a-si face o casa

Un baietel de trei ani si sora lui de cinci ani au murit intr-un incendiu petrecut la Preston, in Anglia. Acum parintii lor au nevoie de ajutor pentru repatrierea si ingroparea copiilor O familie din comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt, trece in aceste zile prin momente cumplite, copiii lor, un baiat de 3 ani si jumatate si fiica in varsta de 5 ani, decedand intr-un incendiu. Tragedia a avut loc in orasul Preston, din Anglia, unde parintii isi gasisera de munca. Incidentul s-a petrecut ... citeste toata stirea